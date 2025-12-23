Смертельна ДТП на Хмельниччині: підозрюваного екстрадували з Польщі

Фото: Національна поліція

До Хмельницької області з Польщі екстрадували 40-річного чоловіка, підозрюваного у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди зі смертельними наслідками

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що ДТП сталася 14 березня 2019 року в місті Старокостянтинів на вулиці Софійській.

40-річний місцевий житель, керуючи автомобілем "Renault", не дотримався дистанції та зіткнувся з 77-річним велосипедистом. Пенсіонер отримав травми, від яких згодом помер у лікарні.

Після інциденту водій переховувався від слідства та виїхав за межі України. Його оголосили у міжнародний розшук.

У серпні цього року польські правоохоронці затримали підозрюваного, після чого його екстрадували до України.

Чоловіка підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). За скоєне йому загрожує від 3 до 8 років ув’язнення. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Нагадаємо, нещодавно з Німеччини до України повернули підозрюваного у наркобізнесі мешканця Дніпра. Чоловік тривалий час переховувався від правоохоронців і був оголошений у міжнародний розшук через Інтерпол.