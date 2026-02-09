Про проблему командирів в українській армії

Мені поставили цікаве питання – як підвищити рівень культури командирів? Правильна відповідь – ніяк

Щоб підвищити рівень культури командирів треба призначати на посади тих, хто вже здобув відповідний посаді рівень культури. Тобто підвищити вимоги до призначень.

Культура або у командира є або її нема. Якщо на посаду можливе призначення випадкових людей – то це не проблема випадкових людей, це проблема тих, хто їх призначив та визначив такі низькі вимоги.

Коли на посади призначають хабарників, крадіїв, наркоманів, алкоголіків, або просто незрілих, недосвідчених, балакунів, дурнів, клоунів – їм вже ніяку культуру не піднімеш, розуму не добавиш, вони нічому не навчаться.

Бо у ієрархічній системі посади створюються для виконання, а не виховання. І будь-яка система намагається призначати тих, хто краще вміє доповідати і кого краще чують.

Тому якщо ми хочемо компетентних командирів – потрібні компетентні люди, здатні їх призначати та об'єктивно оцінювати результати їх роботи.

Ось це і є відмінність культурних та некультурних систем.

Культура – це не про емоції та творчість.

Культура – це зрозумілий для всіх порядок.