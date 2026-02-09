У депутата Одеської міськради знайшли зайві 41 млн грн

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Недостовірні відомості на суму понад 41 млн грн виявили в декларації депутата Одеської міськради від ОПЗЖ Віталія Саутьонкова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Думська".

Як зазначається, Віталій Саутьонков задекларував готівкою 308 тис. доларів, 10 тис. доларів і 702 тис. грн. Дружина депутата, судячи з документа, зберігала готівкою 390 тис. доларів, 370 тис. євро і майже 5 млн грн.

При цьому в своїх попередніх деклараціях депутат жодного разу не вказував активи дружини, вибираючи пункт "Член сім'ї не надав дані".

У декларації Саутьонкова були виявлені й інші порушення. Зокрема він не вказав наявність закордонних паспортів у дружини та трьох дітей, не надав відомості про об'єкт нерухомості за межами України, де вони проживали після того, як виїхали з України 21 лютого 2022 року.

Нагадаємо, восени минулого року в Одесі викрили посадовців міськради, які завдали громаді збитків на 7 млн грн. Їм загрожує позбавлення волі.