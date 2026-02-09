20:43  09 лютого
У депутата Одеської міськради знайшли зайві 41 млн грн
20:20  09 лютого
На Тернопільщині знайшли фрагменти тіла 66-річного чоловіка
16:17  09 лютого
Стало відомо, де завтра буде до -22 градусів
UA | RU
UA | RU
09 лютого 2026, 20:43

У депутата Одеської міськради знайшли зайві 41 млн грн

09 лютого 2026, 20:43
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Недостовірні відомості на суму понад 41 млн грн виявили в декларації депутата Одеської міськради від ОПЗЖ Віталія Саутьонкова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Думська".

Як зазначається, Віталій Саутьонков задекларував готівкою 308 тис. доларів, 10 тис. доларів і 702 тис. грн. Дружина депутата, судячи з документа, зберігала готівкою 390 тис. доларів, 370 тис. євро і майже 5 млн грн.

При цьому в своїх попередніх деклараціях депутат жодного разу не вказував активи дружини, вибираючи пункт "Член сім'ї не надав дані".

У декларації Саутьонкова були виявлені й інші порушення. Зокрема він не вказав наявність закордонних паспортів у дружини та трьох дітей, не надав відомості про об'єкт нерухомості за межами України, де вони проживали після того, як виїхали з України 21 лютого 2022 року.

Нагадаємо, восени минулого року в Одесі викрили посадовців міськради, які завдали громаді збитків на 7 млн грн. Їм загрожує позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
політика Одеса декларацїї депутат скандал
В Одесі на смітнику знайшли тіло немовляти: поліція розшукала матір
09 лютого 2026, 11:44
В Одесі чоловік вдарив ножем працівника ТЦК
05 лютого 2026, 20:07
В Одесі військові застосували силу до чоловіка – у ТЦК прокоментували інцидент
05 лютого 2026, 14:30
Всі новини »
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
"Вільніше дихається": переможниця Нацвідбору LELÉKA зізналась, чи хоче повертатися жити в Україну
09 лютого 2026, 23:20
Помідори в Україні знову зростають в ціні: що відбувається на ринку
09 лютого 2026, 22:40
Про проблему командирів в українській армії
09 лютого 2026, 22:22
Ціни на огірки зростають: скільки буде ще тривати подорожчання
09 лютого 2026, 22:20
"Життя покаже": переможниця Нацвідбору LELÉKA зізналась, чому вона не квапиться мати стосунки
09 лютого 2026, 21:40
Ватикан передав Україні велику партію генераторів
09 лютого 2026, 21:35
Дружина відомого українського актора потрапила в ДТП
09 лютого 2026, 21:20
Не повернулись з бойового завдання: загинув екіпаж українського Мі-24
09 лютого 2026, 20:35
На Київщині вихователька знущалась над дітьми в дитбудинку
09 лютого 2026, 20:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »