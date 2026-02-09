Ватикан передав Україні велику партію генераторів

фото: vaticannews.va

Місто-держава організувало доставку 80 електрогенераторів, а також ліків та продуктів харчування в Україну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Vatican News.

На прохання Папи Ватикан відправив до України три вантажівки з 80 електрогенераторами.

Автомобілі вирушили з базиліки Святої Софії в Римі, церкви українців в Італії, і вже досягли своїх пунктів призначення у Фастові та Києві.

Крім того, до України було відправлено тисячі упаковок ліків, зокрема антибіотики, протизапальні засоби, добавки та мелатонін.

Нагадаємо, наприкінці січня Папа Римський закликав світ припинити війну в Україні. Говорячи про нашу країну, Лев XIV зазначив, що країна й надалі зазнає безперервних атак, які залишають цивільне населення в умовах гуманітарної кризи, зокрема на тлі зимових холодів.