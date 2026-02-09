Ціни на огірки зростають: скільки буде ще тривати подорожчання

Фото з відкритих джерел

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні огірки. При цьому експерти попереджають, що зростання цін триватиме й надалі

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Станом на сьогодні тепличні огірки в середньому продають за 135 – 165 гривень за кілограм. Це на 12% дорожче, аніж тижнем раніше. При цьому, за прогнозами імпортерів, зростання цін триватиме щонайменше до початку березня. Основна причина полягає у відсутності конкуренції з боку вітчизняної продукції, оскільки сезон продажів у більшості українських тепличних комбінатів ще не стартував.

Які ціни в українських супермаркетах:

Auchan 179,90 гривні за кілограм;

Metro 196,56 гривні за кілограм;

Megamarket 218,80 гривні за кілограм;

АТБ 179,89 гривні за кілограм.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.