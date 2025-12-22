Фото: поліція

ДТП сталася 21 грудня близько 01:20 у селі Скелівка Самбірського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Volkswagen Passat B6, 19-річний житель Самбора, не впорався з керуванням, виїхав з дороги та в’їхав у дерево.

Внаслідок ДТП водій легковика та його пасажир, 17-річний мешканець Самбірського району, отримали травми. Їх госпіталізували.

Встановлено, що водій керував автівкою у стані алкогольного сп’яніння.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

