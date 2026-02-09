"Життя покаже": переможниця Нацвідбору LELÉKA зізналась, чому вона не квапиться мати стосунки

Фото з відкритих джерел

35-річна співачка Вікторія Лелека (LELÉKA) після розлучення з чоловіком-німцем не перебуває в стосунках. Артистка пояснила, чому вона обирає поки що бути "сольно"

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

LELÉKA пояснила, що вона тривалий час була в постійних романах. Тому тепер вона хоче насолодитися часом наодинці із собою.

"Моє серце вільне. Але якщо чесно, поки що хочеться побути вільною пташечкою, політати, видихнути все, а потім життя покаже. Я відчула, що не була довгий час сама. Гадаю, для становлення особистості це важливо. Завжди вкладалася в стосунки, а тепер хочу відчути, що таке бути самотньою, які в мене потреби, що можу задовольняти сама, наскільки самодостатня. А вже потім наповненою входити в стосунки", - каже Вікторія.

Нагадаємо, що артистка перемогла на Національному відборі на Євробачення. Тепер у травні вона представить Україну на пісенному конкурсі у Відні з піснею "Ridnym".