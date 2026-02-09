20:43  09 лютого
У депутата Одеської міськради знайшли зайві 41 млн грн
20:20  09 лютого
На Тернопільщині знайшли фрагменти тіла 66-річного чоловіка
16:17  09 лютого
Стало відомо, де завтра буде до -22 градусів
09 лютого 2026, 20:20

На Київщині вихователька знущалась над дітьми в дитбудинку

09 лютого 2026, 20:20
Фото: Нацполіція
Поліція Київщини повідомила про підозру жінці, яка знущалася з дітей у дитячому будинку сімейного типу. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Зазначається, що впродовж 2023-2024 років жінка виконувала обов'язки матері-виховательки дитячого будинку сімейного типу. Разом із іншою особою (наразі невідомою) вона знущалась з п'ятьох дітей - фізично та психологічно. Діти віком від 3 до 14 років.

Також віломо, що вона позбавляла дітей волі, примушувала до фізичної праці та використовувала їхній вразливий стан. Зараз всіх дітей влаштували до нового дитячого будинку сімейного типу, де їм надається необхідна допомога та належне піклування.

"Слідчі повідомили фігурантці про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Києві поліцейські повідомили про підозру лікарці пологового будинку через загибель породіллі. Після важких пологів немовля народилося мертвим, а наступного дня померла і 36-річна матір.

діти поліція Київська область
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
07 серпня 2025
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
