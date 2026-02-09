На Київщині вихователька знущалась над дітьми в дитбудинку

Фото: Нацполіція

Поліція Київщини повідомила про підозру жінці, яка знущалася з дітей у дитячому будинку сімейного типу. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Зазначається, що впродовж 2023-2024 років жінка виконувала обов'язки матері-виховательки дитячого будинку сімейного типу. Разом із іншою особою (наразі невідомою) вона знущалась з п'ятьох дітей - фізично та психологічно. Діти віком від 3 до 14 років.

Також віломо, що вона позбавляла дітей волі, примушувала до фізичної праці та використовувала їхній вразливий стан. Зараз всіх дітей влаштували до нового дитячого будинку сімейного типу, де їм надається необхідна допомога та належне піклування.

"Слідчі повідомили фігурантці про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

