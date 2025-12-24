На Кіровоградщині внаслідок ДТП перекинулася вантажівка: двоє постраждалих

Фото: поліція

ДТП сталася 23 грудня близько 18:30 на автодорозі М-30 в Кіровоградській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій автомобіля Peugeot 208 під час обгону виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся вантажівкою DAF з причепом.

Внаслідок ДТП легковик з’їхав у кювет, а вантажівка перекинулася, частково ускладнивши рух транспорту. Обох водіїв, чоловіків 42 та 40 років відповідно, доставили до лікарні.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, вночі 21 грудня на Львівщині легковик виїхав з дороги та врізався в дерево. Постраждали 19-річний водій та 17-річний пасажир. Відомо, що водій керував автівкою напідпитку.