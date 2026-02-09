Стало відомо, де завтра буде до -22 градусів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 10 лютого вночі в Україні очікується температура повітря -12…-20, на півночі до -22 градусів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

Завтра вдень у більшості регіонів очікується -4…-11 градусів, на півдні та в західних областях -2…-4 градуси, на Закарпатті до +2 градусів.

Вітер переважно південний, помірний, на заході України можливі сильні пориви.

У Києві найближчої ночі температура опуститься до -20 градусів. Завтра вдень у столиці буде сухо, сонячно і близько -10 градусів. У другій половині дня посилиться вітер південного напрямку.

"Надалі очікується відчутне підвищення температури повітря", – підсумувала Н.Діденко.

