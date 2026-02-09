20:43  09 лютого
У депутата Одеської міськради знайшли зайві 41 млн грн
09 лютого 2026, 21:20

Дружина відомого українського актора потрапила в ДТП

09 лютого 2026, 21:20
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Дружина актора Артура Логая потрапила в аварію. Вона не впоралась з керуванням, коли їхала з дитиною та собакою

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Євгенія Логай тимчасово взяла авто свого чоловіка, поки її машина була на станціїї технічного обслуговування. Через погодні умови вона в якийсь момент не змогла вчасно загальмувати.

"Я вчора розбила авто А... В моменті аж руки почали трястись. На жаль, в авто були син і собака.... Налякались всі, а я, коли вже зрозуміла, що не справляюсь з гальмуванням, зловила розпач", - розповіла вона.

Євгенія також згадала випадок, коли вона зустрічалась ще з іншим хлопцем. Він на прохання навчити її керувати авто, заявив, що ніхто не буде платити за ремонт, якщо вона розіб'є машину. Проте Артур Логай показав коханій зовсім інше ставлення.

"Чоловік: "Жень, ти в порядку, не забилася? Лев як? Лєа? Заспокойся, нічого страшного. Викликай копів. Якщо машина на ходу - їдь додому, я з усім розберусь. І це "розберусь" - все для мене", - каже Євгенія.

На щастя, в ДТП ніхто не постраждав.

Слід зазначити, що влітку минулого року Артур Логай теж потрапляв у ДТП. За словами актора, це сталось тому, що водій іншого авто поїхав на червоний сигнал світлофора. На щастя, ніхто не постраждав.

