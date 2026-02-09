20:43  09 лютого
09 лютого 2026, 23:20

"Вільніше дихається": переможниця Нацвідбору LELÉKA зізналась, чи хоче повертатися жити в Україну

09 лютого 2026, 23:20
Фото з відкритих джерел
Співачка LELÉKA, яка буде представляти Україну на Євробаченні у Відні, близько 10 років живе та працює в Німеччині. Тепер вона зізналась, чи планує повертатися в Україну

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Вікторія Лелека раніше зізнавалась, що навіть за кордоном вона оточена українцями, постійно читає та слухає, співає лише українською. LELÉKA казала також, що вдома їй відчувається спокійніше психологічно, аніж за кордоном.

Тепер артистка зізналась, що вона вже тривалий час розмірковує на повернення в Україну.

"Планую й думаю вже над цим пів року. Розмірковую, як переоформити своє життя, щоб могла тут (в Україні, – прим.ред.) бути й забезпечувати себе, оскільки в мене більшість контактів за кордоном, на жаль. Але я б хотіла повернутися, бо тут мені психічно набагато краще. Мені тут вільніше дихається. Мені тут хочеться творити, дихати і жити", - каже Вікторія.

Нагадаємо, що артистка перемогла на Національному відборі на Євробачення. Тепер у травні вона представить Україну на пісенному конкурсі у Відні з піснею "Ridnym".

