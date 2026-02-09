20:43  09 лютого
У депутата Одеської міськради знайшли зайві 41 млн грн
20:20  09 лютого
На Тернопільщині знайшли фрагменти тіла 66-річного чоловіка
16:17  09 лютого
Стало відомо, де завтра буде до -22 градусів
09 лютого 2026, 20:35

Не повернулись з бойового завдання: загинув екіпаж українського Мі-24

09 лютого 2026, 20:35
Фото з відкритих джерел
Екіпаж гелікоптера Мі-24 не повернувся з бойового завдання. У бригаді опублікували реквізити для допомоги родинам

Про це повідомляють в 11 окремій бригаді армійської авіації Херсон, передає RegioNews.

У бригаді висловили співчуття рідним та близьким полеглих Героїв. Подробиці трагедії не уточнюють.

"Лише найкращі сини України здатні так героїчно боронити Батьківщину і відчайдушно битися в небі з окупантом. Вони були справжніми патріотами, гідними Людьми та Офіцерами з великої літери. Ця втрата є великим болем... Для нас вони навіки залишаться в небі..." - йдеться у повідомленні.

Реквізити для фінансової допомоги родинам екіпажу:

Нагадаємо, в грудні минулого року під час виконання бойового завдання на східному напрямку фронту загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович.

