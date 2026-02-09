Не повернулись з бойового завдання: загинув екіпаж українського Мі-24

Фото з відкритих джерел

Екіпаж гелікоптера Мі-24 не повернувся з бойового завдання. У бригаді опублікували реквізити для допомоги родинам

Про це повідомляють в 11 окремій бригаді армійської авіації Херсон, передає RegioNews.

У бригаді висловили співчуття рідним та близьким полеглих Героїв. Подробиці трагедії не уточнюють.

"Лише найкращі сини України здатні так героїчно боронити Батьківщину і відчайдушно битися в небі з окупантом. Вони були справжніми патріотами, гідними Людьми та Офіцерами з великої літери. Ця втрата є великим болем... Для нас вони навіки залишаться в небі..." - йдеться у повідомленні.

Реквізити для фінансової допомоги родинам екіпажу:

Посилання на банку - https://send.monobank.ua/jar/4yH8RTpTuj

Номер картки банки - 4874 1000 2433 8603

Нагадаємо, в грудні минулого року під час виконання бойового завдання на східному напрямку фронту загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович.