09 лютого 2026, 20:20

На Тернопільщині знайшли фрагменти тіла 66-річного чоловіка

09 лютого 2026, 20:20
ілюстративне фото: з відкритих джерел
На днях до поліції звернулася мешканка одного із сіл Чортківського району. Жінка повідомила про зникнення свого брата 1960 року народження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час розшукових заходів працівники Борщівського відділення поліції в одному з закинутих будинків Чортківщини виявили обгорілі фрагменти кісток.

За попередніми даними, вони можуть належати безвісти зниклому чоловікові.

Відомо, що він зловживав алкоголем і періодично проживав у даному помешканні.

Як повідомлялось, восени минулого року на Тернопільщині поліцейські знайшли мертвим чоловіка, який перебував у розшуку. Тіло чоловіка направили для проведення судово-медичної експертизи.

