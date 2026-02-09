На Тернопільщині знайшли фрагменти тіла 66-річного чоловіка
На днях до поліції звернулася мешканка одного із сіл Чортківського району. Жінка повідомила про зникнення свого брата 1960 року народження
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Під час розшукових заходів працівники Борщівського відділення поліції в одному з закинутих будинків Чортківщини виявили обгорілі фрагменти кісток.
За попередніми даними, вони можуть належати безвісти зниклому чоловікові.
Відомо, що він зловживав алкоголем і періодично проживав у даному помешканні.
Як повідомлялось, восени минулого року на Тернопільщині поліцейські знайшли мертвим чоловіка, який перебував у розшуку. Тіло чоловіка направили для проведення судово-медичної експертизи.
Тернопільські поліцейські припинили діяльність двох груп шахраїв, які продавали аксесуари для ритуалів та біодобавкиВсі новини »
06 лютого 2026, 18:40На Тернопільщині льодяна брила впала з даху супермаркету на 8-річного хлопчика
06 лютого 2026, 10:30На Тернопільщині через негоду знеструмлено десятки населених пунктів
06 лютого 2026, 10:07
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
"Вільніше дихається": переможниця Нацвідбору LELÉKA зізналась, чи хоче повертатися жити в Україну
09 лютого 2026, 23:20Помідори в Україні знову зростають в ціні: що відбувається на ринку
09 лютого 2026, 22:40Про проблему командирів в українській армії
09 лютого 2026, 22:22Ціни на огірки зростають: скільки буде ще тривати подорожчання
09 лютого 2026, 22:20"Життя покаже": переможниця Нацвідбору LELÉKA зізналась, чому вона не квапиться мати стосунки
09 лютого 2026, 21:40Ватикан передав Україні велику партію генераторів
09 лютого 2026, 21:35Дружина відомого українського актора потрапила в ДТП
09 лютого 2026, 21:20У депутата Одеської міськради знайшли зайві 41 млн грн
09 лютого 2026, 20:43Не повернулись з бойового завдання: загинув екіпаж українського Мі-24
09 лютого 2026, 20:35На Київщині вихователька знущалась над дітьми в дитбудинку
09 лютого 2026, 20:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі блоги »