У Тернополі з вікна четвертого поверху випала дитина

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

У понеділок, 21 липня, близько опівночі на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в обласну клінічну дитячу лікарню доставлено п’ятирічного хлопчика з політравмою. Як з’ясувалося, дитина випала з вікна квартири по вулиці Просвіти.

Наразі стан хлопчика стабільно важкий, він перебуває у реанімації. Поліцейські встановлюють обставини нещасного випадку.

Попередньо відомо, що дитина перебуваючи на підвіконні в квартирі, сперлася на москітну сітку і це стало причиною падіння.

Нагадаємо, на Тернопільщині встановлюють обставини загадкової смерті юнака.