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21 липня 2025, 13:01

У Тернополі з вікна четвертого поверху випала дитина

21 липня 2025, 13:01
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фото: Національна поліція
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З вікна четвертого поверху в Тернополі випав п’ятирічний хлопчик. Поліцейські встановлюють обставини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

У понеділок, 21 липня, близько опівночі на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в обласну клінічну дитячу лікарню доставлено п’ятирічного хлопчика з політравмою. Як з’ясувалося, дитина випала з вікна квартири по вулиці Просвіти.

Наразі стан хлопчика стабільно важкий, він перебуває у реанімації. Поліцейські встановлюють обставини нещасного випадку.

Попередньо відомо, що дитина перебуваючи на підвіконні в квартирі, сперлася на москітну сітку і це стало причиною падіння.

Нагадаємо, на Тернопільщині встановлюють обставини загадкової смерті юнака.

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