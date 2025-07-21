У Тернополі з вікна четвертого поверху випала дитина
З вікна четвертого поверху в Тернополі випав п’ятирічний хлопчик. Поліцейські встановлюють обставини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
У понеділок, 21 липня, близько опівночі на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в обласну клінічну дитячу лікарню доставлено п’ятирічного хлопчика з політравмою. Як з’ясувалося, дитина випала з вікна квартири по вулиці Просвіти.
Наразі стан хлопчика стабільно важкий, він перебуває у реанімації. Поліцейські встановлюють обставини нещасного випадку.
Попередньо відомо, що дитина перебуваючи на підвіконні в квартирі, сперлася на москітну сітку і це стало причиною падіння.
Нагадаємо, на Тернопільщині встановлюють обставини загадкової смерті юнака.