Фото: Суспільне Хмельницький

Жителі Хмельницького долучилися до всеукраїнських протестів, виступаючи проти законопроєкту, який, на думку учасників, загрожує антикорупційній системі

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Увечері 23 липня мешканці низки українських міст вийшли на вулиці з протестами проти підписаного президентом законопроєкту №12414, що, на думку активістів, значно послаблює незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Мирні акції відбулись у Миколаєві, Чернігові, Кременчуці, Чернівцях, Дніпрі, а також у Хмельницькому. Головна вимога учасників - ветувати ухвалений документ, який, за словами критиків, може послабити контроль над антикорупційною сферою.

Фото: Суспільне Хмельницький

У Хмельницькому протестувальники зібралися біля центрального універмагу "Дитячий світ". Відео з місця події активно поширюються у місцевих Телеграм-каналах. Учасники тримають саморобні плакати та таблички з гаслами про збереження незалежності антикорупційних органів і закликають президента переглянути своє рішення.

Нагадаємо, законопроєкт №12414 викликав значний суспільний резонанс після голосування у Верховній Раді 22 липня. Опозиційні політики та громадські організації заявляють, що документ нівелює досягнення в боротьбі з корупцією. Зеленський після мітингів зробив заяву про НАБУ і САП: що обіцяє президент.