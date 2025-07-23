Фото: інтернет-видання "Полтавщина"

У Полтаві вдруге за два дні відбулася акція протесту проти закону №12414, який, за оцінками експертів і активістів, змінює підпорядкованість антикорупційних органів

Про це повідомляє інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Цього разу на площу перед театром імені Гоголя вийшли близько 150 людей. Більшість учасників - молодь. Люди тримали в руках картонні плакати з гаслами на підтримку незалежності НАБУ та САП. Протестна акція розпочалася ще до 20:00, але саме після цього часу кількість мітингувальників суттєво зросла.

Фото: інтернет-видання "Полтавщина"

Мітинг у Полтаві став частиною всеукраїнської хвилі протестів. Подібні заходи відбулися у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Кременчуці та низці інших міст.

Фото: інтернет-видання "Полтавщина"

Учасники виступають проти ухваленого законопроєкту, який, як зазначається, змінює підпорядкування НАБУ та САП - тепер ці органи можуть опинитися під контролем Генерального прокурора. Активісти наполягають на ветуванні документа.

Фото: інтернет-видання "Полтавщина"

Першу акцію протесту в Полтаві провели ще 22 липня - в день, коли Верховна Рада проголосувала за закон. Тоді на площі зібралася менша кількість людей, однак заявлені вимоги і настрій протестувальників залишилися незмінними.

Раніше повідомлялося, Зеленський після мітингів зробив заяву про НАБУ і САП: що обіцяє президент.