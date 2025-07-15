У центрі Тернополя водій авто збив велосипедиста
У дорожньо-транспортній пригоді травмувалися декілька людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
За даними поліції, водій авто, здійснюючи поворот з вулиці Руської в напрямку бульвару Тараса Шевченка, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення із електричним велосипедом. Внаслідок ДТП велосипед відкинуло на тротуар, де перебували двоє осіб.
Травми отримали водій велосипеда та перехожі. На щастя, обійшлося без жертв.
Нагадаємо, у Тернополі водій фургона на пішохідному переході збив чоловіка.
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