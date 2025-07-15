В центре Тернополя водитель авто сбил велосипедиста

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В дорожно-транспортном происшествии травмировались несколько человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным полиции, водитель авто, совершая поворот с улицы Русской в направлении бульвара Тараса Шевченко, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с электрическим велосипедом. В результате ДТП велосипед отбросило на тротуар, где находились два человека.

Травмы получили водитель велосипеда и прохожие. К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, в Тернополе водитель фургона на пешеходном переходе сбил мужчину.