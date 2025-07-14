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14 липня 2025, 11:35

На Тернопільщині чоловік хотів заробити онлайн, а втратив понад 200 тисяч гривень

14 липня 2025, 11:35
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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До поліцейських звернувся 26-річний житель Тернополя з повідомленням про те, що невідома особа виманила у нього понад 206 тисяч гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами чоловіка, він побачив в одному з месенджерів оголошення з привабливою пропозицією: "реальні гроші за кількахвилинну роботу". Зацікавившись, він зв’язався з так званим "менеджером", який пояснив, що потрібно заходити на певні сайти та бронювати готелі. Заявник погодився на умови й дійсно отримав кілька невеликих виплат за виконання перших завдань.

Згодом "менеджер" запропонував тернополянину виконати платні завдання для збільшення прибутку — внести власні кошти, які, за обіцянками, мали повернутися з відсотками.

Однак обіцяних коштів чоловік так і не отримав, а зв’язок із "менеджером" обірвався.

За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Нагадаємо, на Тернопільщині жінка вкрала з банківської картки свого знайомого понад 50 тисяч гривень.

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