У Тернополі водій фургона на пішохідному переході збив чоловіка

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Дорожньо-транспортна пригода трапилася в обласному центрі на вулиці С.Будного

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що 10 липня близько 8:50 водій автомобіля Renault Master допустив наїзд на пішохода.

Потерпілий - місцевий житель 1935 року народження. Чоловік переходив дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу. Його із забоями та іншими тілесними ушкодженнями бригада швидкої доправила до лікарні.

Нагадаємо, на пішохідному переході у центрі Тернополя водій Citroen збив 23-річну жінку.