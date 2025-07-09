У ДТП на Тернопільщині загинуло чотири людини

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як повідомили у поліції, на дорозі не розминулися вантажний автомобіль з легковою машино.

"На місці пригоди працюють слідчі розслідування злочинів у сфері ДТП. Вони з'ясовують причини автотрощі, а також встановлюють осіб, які загинули", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Тернопільщині водій фургона збив 11-річного хлопця на електросамокаті.