У ДТП на Тернопільщині загинуло чотири людини
Дорожньо-транспортна пригода трапилася біля села Синява Тернопільського району близько 16:00. Четверо людей отримали травми несумісні із життям
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Як повідомили у поліції, на дорозі не розминулися вантажний автомобіль з легковою машино.
"На місці пригоди працюють слідчі розслідування злочинів у сфері ДТП. Вони з'ясовують причини автотрощі, а також встановлюють осіб, які загинули", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Тернопільщині водій фургона збив 11-річного хлопця на електросамокаті.
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