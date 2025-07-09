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09 липня 2025, 20:19

У ДТП на Тернопільщині загинуло чотири людини

09 липня 2025, 20:19
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фото: Національна поліція
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Дорожньо-транспортна пригода трапилася біля села Синява Тернопільського району близько 16:00. Четверо людей отримали травми несумісні із життям

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як повідомили у поліції, на дорозі не розминулися вантажний автомобіль з легковою машино.

"На місці пригоди працюють слідчі розслідування злочинів у сфері ДТП. Вони з'ясовують причини автотрощі, а також встановлюють осіб, які загинули", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Тернопільщині водій фургона збив 11-річного хлопця на електросамокаті.

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