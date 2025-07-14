В Тернопольской области пассажир выпал из авто и погиб
В субботу, 12 июля, на спецлинию Борщевского отделения полиции поступило сообщение о том, что из автомобиля во время движения выпал пассажир
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
По данным правоохранителей, около 18:45 при въезде в село Глубок Чертковского района в автомобиле КИА на повороте открылась задняя дверь, а пассажир не удержался и выпал из транспортного средства.
В результате падения мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
Напомним, в ДТП в Тернопольской области погибли четыре человека.
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