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11 липня 2025, 13:56

На Тернопільщині судитимуть командира та чотирьох військовослужбовців: подробиці

11 липня 2025, 13:56
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фото: Національна поліція
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Правоохоронці скерували до суду кримінальне провадження щодо командира та чотирьох військовослужбовців за зловживання службовим становищем та ухилення від військової служби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що упродовж січня-серпня 2024 року за вказівками командира військової частини четверо його підлеглих проводили будівництво приватного будинку, розташованому в одному із сіл Хмельницької області. Крім того, командир віддав вказівку включити військовослужбовців у наказ про відрядження у зону бойових дій в Миколаївську область, щоб ті отримували немале грошове забезпечення. Загальна сума виплат їм з державного бюджету за цей час склала майже мільйон гривень.

Командиру оголосили підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам) та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 (пособництво в ухиленні військовослужбовцем від несення обов’язків військової служби) Кримінального кодексу України.

Четверо військовослужбовців отримали підозри за ухилення від військової служби - ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 КК України.

Нагадаємо, у дев'яти областях України правоохоронці викрили 13 військових посадовців, які незаконно нарахували понад 13 млн гривень виплат.

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