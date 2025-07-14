На Тернопільщині підліток виліз на пам'ятник Герою Небесної Сотні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У суботу, 12 липня, у селі Дунаїв місцевий юнак виліз на пам'ятник Герою Небесної Сотні Олександру Капіносу, після чого опублікував фото у соцмережі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що поліцейські зареєстрували подію в журналі єдиного обліку та оперативно встановили особу порушника. Ним виявився 16-річний житель населеного пункту.

Наразі вирішується питання про притягнення неповнолітнього до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, у Черкасах 66-річна жінка осквернила могилу військового. Вона викрала панаму, яка була прикріплена до пам’ятника як символ пам'яті та пошани побратимів загиблого.