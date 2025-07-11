В Тернополе водитель фургона на пешеходном переходе сбил мужчину

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре на улице С.Будного

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что 10 июля около 8:50 водитель автомобиля Renault Master допустил наезд на пешехода.

Потерпевший – местный житель 1935 года рождения. Человек переходил дорогу в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. Его с ушибами и другими телесными повреждениями бригада скорой доставила в больницу.

Напомним, на пешеходном переходе в центре Тернополя водитель Citroen сбил 23-летнюю женщину.