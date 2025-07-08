12:20  08 липня
У Дніпрі обмежили рух вантажівок через спеку понад +28°C
10:51  08 липня
Трагічна ДТП на Львівщині: водій наїхав на жінку, яка лежала на дорозі
09:13  08 липня
На Вінниччині з дна річки підняли потопельника
UA | RU
UA | RU
08 липня 2025, 16:24

На пішохідному переході у центрі Тернополя водій збив 23-річну жінку

08 липня 2025, 16:24
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Автопригода трапилася у понеділок, 7 липня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Аварія трапилася близько 14:20 на вулиці Патріарха Йосипа Сліпого. 23-річну місцеву мешканку на нерегульованому пішохідному переході збив автомобіль марки Citroen.

Потерпілу із забоями та іншими тілесними ушкодженнями госпіталізували до травматологічного відділення.

Нагадаємо, на Тернопільщині водій фургона збив 11-річного хлопця на електросамокаті.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область Тернопіль пішохід ДТП жінка
На Тернопільщині ледь не втопилася трирічна дитина
08 липня 2025, 15:59
У центрі Тернополя водій фургона наїхав на пенсіонерку
07 липня 2025, 12:06
На Тернопільщині 24-річний чоловік може "сісти" на 8 років за крадіжку скутера
07 липня 2025, 10:25
Всі новини »
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
На Одещині в пожежі загинула жінка
08 липня 2025, 17:45
На Дніпропетровщині судитимуть посадовця, через якого землі танкового полігону захопили фермери
08 липня 2025, 17:43
На Прикарпатті чоловік вистрелив у авто: поранення отримала дитина
08 липня 2025, 17:36
Отримав 1,2 млн грн і вимагав ще: у Запоріжжі викрили родича посадовця ТЦК
08 липня 2025, 17:36
У Кривому Розі виявили дитину, яку мати залишила серед бруду та фекалій
08 липня 2025, 17:16
Ексдиректора та бухгалтера відомого українського авіаперевізника підозрюють в ухиленні від сплати податків
08 липня 2025, 17:15
На Тернопільщині шахраї виманили у забудовника понад 2 млн доларів
08 липня 2025, 17:06
Рік після трагедії: у Києві вшанували загиблих під час ракетного удару по "Охматдиту"
08 липня 2025, 16:55
На Закарпатті відновив роботу пункту пропуску з ЄС
08 липня 2025, 16:40
Ексчиновників судитимуть за розкрадання 9 млн грн на реконструкції трамвайної лінії в Києві
08 липня 2025, 16:27
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Михайло Ткач
Віктор Шлінчак
Всі блоги »