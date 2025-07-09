На Тернопільщині чоловік убив дружину, а після цього вчинив самогубство
Про подію поліцейських 8 липня близько 8 ранку повідомила староста Стриївської громади
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Поліцейські, які прибули на місце події, виявили бездиханне тіло 28-річної жінки з численними колото-різаними ранами. Правоохоронці встановили, що до смерті жінки може бути причетний її чоловік, який втік з місця злочину.
Згодом у лісосмузі поліцейські автомобіль зловмисника і тіло 32-річного чоловіка. За словами експертів, чоловік покінчив життя самогубством.
Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік під час п'янки вбив свого друга через татуювання.
На Тернопільщині жінка вкрала з банківської картки свого знайомого понад 55 тис. грнВсі новини »
09 липня 2025, 10:53Жителю Тернополя, який обіцяв за гроші вплинути на ТЦК, загрожує до 5 років вʼязниці
08 липня 2025, 18:19На Тернопільщині шахраї виманили у забудовника понад 2 млн доларів
08 липня 2025, 17:06
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
Чоловіків без військової служби можуть не пускати на держпосади: деталі законопроєкту
09 липня 2025, 14:59Укрзалізниця оновлює рухомий склад: нові вагони коштуватимуть понад 95 млн грн
09 липня 2025, 14:30П’яний військовий викрав БТР на Сумщині та поїхав на ньому додому на Полтавщину
09 липня 2025, 14:15Олена Шуляк назвала головні досягнення цифровізації
09 липня 2025, 14:08Трамп оце дасть нам пару петріотів, перехоплювачів, снарядів та іншого нержавіючого заліззя – й запануєм, браття, у своїй сторонці
09 липня 2025, 13:58Чому влада панічно боїться призначення незалежного директора БЕБ
09 липня 2025, 13:25Як реформується судова система в Україні: Марина Барсук розповіла про зміни
09 липня 2025, 13:21У Хмельницькому чоловік вдарив ножем патрульного
09 липня 2025, 12:59Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 9 липня
09 липня 2025, 12:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці