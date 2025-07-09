На Тернопільщині чоловік убив дружину, а після цього вчинив самогубство

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Про подію поліцейських 8 липня близько 8 ранку повідомила староста Стриївської громади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Поліцейські, які прибули на місце події, виявили бездиханне тіло 28-річної жінки з численними колото-різаними ранами. Правоохоронці встановили, що до смерті жінки може бути причетний її чоловік, який втік з місця злочину.

Згодом у лісосмузі поліцейські автомобіль зловмисника і тіло 32-річного чоловіка. За словами експертів, чоловік покінчив життя самогубством.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік під час п'янки вбив свого друга через татуювання.