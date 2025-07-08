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08 липня 2025, 18:19

Жителю Тернополя, який обіцяв за гроші вплинути на ТЦК, загрожує до 5 років вʼязниці

08 липня 2025, 18:19
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фото: Національна поліція
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У Тернополі судитимуть місцевого жителя, який за 2500 доларів обіцяв зняти військовозобов’язаного з розшуку ТЦК

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними правоохоронців, підозрюваний запевняв, що має вплив на працівників одного з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і може сприяти у виключенні військовозобов’язаного з переліку осіб, які перебувають у розшуку.

Спочатку зловмисник отримав 1000 доларів США як аванс, а згодом попросив доплатити ще 1500 доларів за повне "вирішення питання".

Чоловіка затримали. Йому було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України. Тернополянину загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, тернополянин вимагав 16 000 доларів за документи про непридатність до військової служби.

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