На пешеходном переходе в центре Тернополя водитель сбил 23-летнюю женщину
Автопроисшествие случилось в понедельник, 7 июля
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Авария произошла около 14:20 на улице Патриарха Иосифа Слепого. 23-летнюю местную жительницу на нерегулируемом пешеходном переходе сбил автомобиль марки Citroen.
Пострадавшую с ушибами и другими телесными повреждениями госпитализировали в травматологическое отделение.
Напомним, в Тернопольской области водитель фургона сбил 11-летнего парня на электросамокате.
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