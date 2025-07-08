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08 июля 2025, 16:24

На пешеходном переходе в центре Тернополя водитель сбил 23-летнюю женщину

08 июля 2025, 16:24
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фото: Национальная полиция
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Автопроисшествие случилось в понедельник, 7 июля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Авария произошла около 14:20 на улице Патриарха Иосифа Слепого. 23-летнюю местную жительницу на нерегулируемом пешеходном переходе сбил автомобиль марки Citroen.

Пострадавшую с ушибами и другими телесными повреждениями госпитализировали в травматологическое отделение.

Напомним, в Тернопольской области водитель фургона сбил 11-летнего парня на электросамокате.

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