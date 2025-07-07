У центрі Тернополя водій фургона наїхав на пенсіонерку

фото: Національна поліція

Автопригода сталась 4 липня, близько 16 год. на вулиці Острозького в обласному центрі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

У поліції повідомили, що водій автомобіля Ford Transit , рухаючись заднім ходом, допустив наїзд на жінку 1941 року народження.

Місцева жителька перетинала проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу.

Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували до медзакладу.

Нагадаємо, в Тернополі фургон виїхав на тротуар і збив 5-річну дитину.