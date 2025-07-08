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08 липня 2025, 15:59

На Тернопільщині ледь не втопилася трирічна дитина

08 липня 2025, 15:59
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У вівторок, 8 липня в одному з сіл Почаївської громади у штучній водоймі ледь не втопився трирічний хлопчик

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними поліції, близько 10 год. дитина непомітно вибігла з подвір’я та попрямувала до сусідського господарства, де знаходилася саморобна водойма.

"Зникнення хлопчика спершу не помітили. Мати вийшла на вулицю, не знайшла сина й побігла до сусідів – там його й виявили у воді. Разом з батьком витягли дитину з водойми", - повідомили правоохоронці.

Бригада екстреної медичної допомоги надала хлопчику першу медичну допомогу. Дитину реанімували, однак стан залишається важким.

Нагадаємо, на Тернопільщині у річці потонув дідусь, який рятував онука.

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