На Тернопільщині 24-річний чоловік може "сісти" на 8 років за крадіжку скутера

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Жителю Чортківського району загрожує до 8 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До правоохоронців із заявою звернулася потерпіла і розповіла, що у період, коли вона перебувала за кордоном, хтось зірвав навісний замок з гаражного приміщення і викрав скутер.

Поліцейські встановили, що до крадіжки причетний чоловік 2001 року народження. На господарстві, де проживає зловмисник, поліцейські знайшли викрадений скутер.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Тернополі неповнолітній викрав авто і в'їхав у стовп.