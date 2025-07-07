07:10  07 липня
У Києві в озері виявили тіло молодої жінки
02:25  07 липня
Теракт в Одесі: правоохоронці затримали підривника авто
07:30  07 липня
Росіяни вбили молодого тракториста поблизу Берислава
UA | RU
UA | RU
07 липня 2025, 10:25

На Тернопільщині 24-річний чоловік може "сісти" на 8 років за крадіжку скутера

07 липня 2025, 10:25
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Жителю Чортківського району загрожує до 8 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До правоохоронців із заявою звернулася потерпіла і розповіла, що у період, коли вона перебувала за кордоном, хтось зірвав навісний замок з гаражного приміщення і викрав скутер.

Поліцейські встановили, що до крадіжки причетний чоловік 2001 року народження. На господарстві, де проживає зловмисник, поліцейські знайшли викрадений скутер.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Тернополі неповнолітній викрав авто і в'їхав у стовп.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область скутер крадіжка поліція
На Тернопільщині потяг травмував пенсіонерку
07 липня 2025, 10:07
На Тернопільщині посадовець міськради заробляв на лікуванні військовослужбовців
04 липня 2025, 16:39
Житель Тернопільщини зберігав удома наркотики і понад 100 набоїв до автомата Калашникова
04 липня 2025, 15:26
Всі новини »
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
На Закарпатті під час виконання службових обов’язків загинув прикордонник
07 липня 2025, 11:05
У Києві судитимуть експравоохоронця, який скоїв смертельну ДТП
07 липня 2025, 10:48
Росіяни масовано атакували Запоріжжя "шахедами": 10 поранених, є руйнування
07 липня 2025, 10:48
Обстріли Дніпропетровщини: поранені п'ятеро людей, горіли школа та будинки
07 липня 2025, 10:25
На Буковині службовий пес допоміг затримати порушників кордону
07 липня 2025, 10:16
На Тернопільщині потяг травмував пенсіонерку
07 липня 2025, 10:07
РФ запустила по Україні ракети С-300 та понад 100 дронів: як відпрацювала ППО
07 липня 2025, 10:05
Ворог пошкодив тепломережу в Києві: без гарячої води сотні будинків
07 липня 2025, 09:44
Окупанти вдарили по Херсонському району: постраждали юнак і пенсіонерка
07 липня 2025, 09:37
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Михайло Ткач
Віктор Шлінчак
Всі блоги »