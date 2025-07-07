В центре Тернополя водитель фургона наехал на пенсионерку

фото: Национальная полиция

Автопроисшествие произошло 4 июля, около 16 часов на улице Острожского в областном центре

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В полиции сообщили, что водитель автомобиля Ford Transit, двигаясь задним ходом, допустил наезд на женщину 1941 года рождения.

Местная жительница пересекала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

Ее с телесными повреждениями госпитализировали в медучреждение.

Напомним, в Тернополе фургон выехал на тротуар и сбил 5-летнего ребенка.