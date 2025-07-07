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07 липня 2025, 10:07

На Тернопільщині потяг травмував пенсіонерку

07 липня 2025, 10:07
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фото: Національна поліція
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У Чортківському районі потяг травмував місцеву мешканку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Подія сталась 6 липня близько 9:30. За словами чергового залізничної станції, машиніст потягу сполученням "Коломия Рава-Руська" неподалік станції "Ягільниця" правою передньою частиною потяга зачепив 68-річну жінку.

Місцеву мешканку із численними тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні.

Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, на Тернопільщині викрили працівників Укрзалізниці, які зливали дизпаливо з тепловозів.

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