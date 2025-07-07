Смертельна ДТП на Тернопільщині: Peugeot Partner виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Daewoo Lanos

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Автопригода з летальними наслідками трапилася 5 липня в селі Ягільниця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними правоохоронців, водій Peugeot Partner виїхав на смугу зустрічного руху де допустив зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos.

"Кермувальник Daewoo 1979 року народження від отриманих травм помер у кареті швидкої дорогою до лікарні. Водія іншого авто госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Тернопільщині у ДТП загинув 49-річний чоловік.