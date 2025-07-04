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04 липня 2025, 16:39

На Тернопільщині посадовець міськради заробляв на лікуванні військовослужбовців

04 липня 2025, 16:39
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Тернопільській області посадовець міськради організував корупційну схему на військовослужбовцях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що посадовець пропонував ветеранам допомогу за обласною програмою "Турбота", однак ставив умову про те, що частину коштів потрібно було повернути йому.

"У результаті гроші, призначені для лікування захисників, потрапляли у кишеню чиновника. На даний час встановлено щонайменше три випадки привласнення великих сум грошей – від 17 до 38 тисяч гривень", - повідомили у поліції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайських дій, вчинених щодо ветеранів війни та учасників бойових дій в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, на Тернопільщині шахраї, прикриваючись ЗСУ, виманили у підприємця 100 000 грн.

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