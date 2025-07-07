Смертельное ДТП в Тернопольской области: Peugeot Partner выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Lanos

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Автопроисшествие с летальным исходом произошло 5 июля в селе Ягильница

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным правоохранителей, водитель Peugeot Partner выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos.

"Водитель Daewoo 1979 года рождения от полученных травм скончался в карете скорой дорогой в больницу. Водителя другого автомобиля госпитализировали", - говорится в сообщении.

Напомним, в Тернопольской области в ДТП погиб 49-летний мужчина.