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04 липня 2025, 14:38

Не впорався з керуванням і з'їхав в озеро: на Тернопільщині у ДТП загинув 49-річний чоловік

04 липня 2025, 14:38
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фото: Національна поліція
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Дорожньо-транспортна пригода сталась у ніч на 4 липня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними поліції, 4 липня 49-річний житель Кременця, керуючи автомобілем Opel Astra, не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та перекинувся, опинившись у водоймі. Аварія трапилася в селі Іква.

Рятувальники витягнули транспортний засіб з води, але врятувати водія медикам не вдалося.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері ДТП відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, на Тернопільщині внаслідок зіткнення двох мотоциклів загинула 17-річна дівчина.

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