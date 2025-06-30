В Тернопольской области водитель фургона сбил 11-летнего парня на электросамокате

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ДТП с пострадавшим произошло в Залещиках

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Авария произошла 28 июня по улице С. Бандеры около 19.10. Водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito допустил столкновение с электросамокатом под управлением 11-летнего парня.

Подростка с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили в больницу.

Напомним, в Тернопольской области пьяный водитель совершил ДТП и пытался за 1000 грн откупиться от полиции.