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26 червня 2025, 15:39

На Тернопільщині шахраї, прикриваючись ЗСУ, виманили у підприємця 100 000 грн

26 червня 2025, 15:39
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Чоловік перерахував 100 тисяч гривень людям, які телефонували від імені представників податкової служби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці продовжують реєстрували повідомлення про те, що невідомі телефонують до підприємців, представляються співробітниками податкової інспекції або військової адміністрації та просять кошти на потреби Збройних сил України.

Один із підприємців повірив такому додзвонювачу і, не перевіривши інформацію, переказав 100 000 гривень нібито на допомогу армії.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України та встановлюють осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, у Тернопільській області викрили організовану злочинну групу, яка торгувала автомобілями для ЗСУ.

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