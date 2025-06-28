В Тернопольской области в результате столкновения двух мотоциклов погибла 17-летняя девушка

фото: Национальная полиция

Дорожно-транспортное происшествие произошло около вечера 27 июня в селе Шманьковчики Чортковского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным полиции, 34-летний водитель мотоцикла въехал в мотоцикл Forte под управлением 15-летнего подростка. В результате столкновения погибла 17-летняя пассажирка мотоцикла Forte. Оба водителя получили телесные повреждения и были госпитализированы.

У водителей отобраны образцы крови для проверки содержания алкоголя.

Напомним, в Тернополе несовершеннолетний угнал авто и въехал в столб.