На Тернопільщині чоловік, який перебував у розшуку, намагався за 5000 грн відкупитися від поліцейських

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що водій перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації. Аби уникнути доставляння до ТЦК, чоловік запропонував поліцейським хабар у розмірі 5000 гривень.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України – пропозиція неправомірної вигоди службовій особі.

За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до чотирьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, на Тернопільщині нетверезий водій автомобіля ВАЗ злетів з дороги і перекинувся.