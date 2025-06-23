В Тернопольской области на реке столкнулись лодки, погиб один человек

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Аварию с пострадавшими на воде зарегистрировали работники Залещицкого отделения полиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Как выяснилось, 22 июня около 23:00 моторная лодка Daitona, на реке Серет в пределах села Касперовцы Чертковского района, в котором находилось около шести человек, столкнулась с другой лодкой.

К моменту аварии в нем были отец и сын. В результате удара мужчины попадали в воду. Местный житель 1968 года рождения от полученных травм погиб на месте происшествия.

По данному факту следственные расследования преступлений в сфере транспорта ГУНП в Тернопольской области открыли уголовное производство по части 3 статьи 276 (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Тернопольской области нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ взлетел с дороги и опрокинулся.