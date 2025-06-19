На Тернопільщині із 20-ти метрової висоти впала стріла баштового крана

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час будівельних робіт кріплення не витримало навантаження і як наслідок - з 20-ти метрової висоти впала стріла. На момент падіння на території будівництва перебували робітники. На щастя, ніхто не постраждав.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Тернопільщині 70-річний чоловік загинув після падіння з велосипеда.