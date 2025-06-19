На Тернопільщині із 20-ти метрової висоти впала стріла баштового крана
У житловому мікрорайоні Кременця впала стріла баштового крана
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Під час будівельних робіт кріплення не витримало навантаження і як наслідок - з 20-ти метрової висоти впала стріла. На момент падіння на території будівництва перебували робітники. На щастя, ніхто не постраждав.
За даним фактом відкрите провадження відповідно до ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.
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