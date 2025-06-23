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В Тернопольской области водитель авто не справился с управлением и взлетел в кювет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 июня около 19:00 между селами Ангеловка и Романово Село. Водитель автомобиля ВАЗ 2106 не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии в больницу с телесными повреждениями разной степени тяжести попал 34-летний водитель и пассажир 1971 года рождения.

По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Тернополе несовершеннолетний угнал авто и въехал в столб.