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У столиці затримали чоловіка, який за гроші обіцяв зняти військовозобов'язаного з розшуку. Під час отримання коштів його викрили

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У Києві затримали чоловіка, який обіцяв допомогти військовозобов'язаному зняти його з розшуку. За цю "послугу" він просив 2 тисячі доларів.

30-річний чоловік ці гроші вимагав від дружини військовозобов'язаного. 2 тисячі доларів планувалось передати особі, яка має доступ до бази "Оберіг".

Киянин обіцяв жінці, в якої чоловік переховується від ТЦК, домовитися зняти його з розшуку. Гроші передавались частинами під контролем правоохоронних органів. Під час отримання останньої частини зловмисника затримали.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині судили правоохоронця. Він вимагав від військовозобов'язаного чоловіка 16 тисяч доларів за вплив на ВЛК.