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18 июня 2025, 11:11

В Тернопольской области офицера ТЦК будут судить за служебную халатность

18 июня 2025, 11:11
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фото: ГБР
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По материалам ГБР будут судить офицера ТЦК, из-за халатности которого продукты для бойцов на 320 тыс. грн оказались на мусорнике

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, офицер, исполняющий обязанности начальника продовольственного обеспечения, оформлял документы на выдачу продовольствия якобы для военнослужащих, фактически не проходивших службу.

"Таким образом в течение определенного времени безосновательно выдали продовольствие более чем на 3 тысячи человек. Часть продуктов не попала в защитников, а была просто отправлена на помойку", - говорится в сообщении.

Военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Напомним, в Тернопольской области депутат за 8-10 тыс. долларов помогал уклонистам.

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