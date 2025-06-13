На Тернопільщині депутат за 8-10 тис. доларів допомагав ухилянтам

фото: ДБР

На Тернопільщині ДБР викрило депутата місцевої громади, який допомагав чоловікам уникнути мобілізації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, депутат шукав чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації та домовлявся з працівниками Територіального центру комплектування щодо надання їм сфальсифікованих документів.

У ТЦК видавали фіктивні медичні довідки про непридатність до служби. На підставі цих довідок чоловіків незаконно знімали з обліку.

Вартість таких "послуг" становила від 8 до 10 тисяч доларів США.

Депутата затримали під час отримання частини грошей від чергового "клієнта". Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди для впливу на прийняття рішень, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Нагадаємо, на Тернопільщині затримали чоловіка, який за 16 000 доларів "допомагав" незаконно виїхати за кордон.