13:20  13 червня
На Миколаївщині у гаражі підірвався 11-річний хлопчик
12:06  13 червня
У Дніпрі з’явилися гнізда гігантської оси: що відомо
06:15  13 червня
Сили оборони отримали на озброєння гексакоптер-бомбардувальник "Волиняка"
UA | RU
UA | RU
13 червня 2025, 14:19

На Тернопільщині депутат за 8-10 тис. доларів допомагав ухилянтам

13 червня 2025, 14:19
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

На Тернопільщині ДБР викрило депутата місцевої громади, який допомагав чоловікам уникнути мобілізації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, депутат шукав чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації та домовлявся з працівниками Територіального центру комплектування щодо надання їм сфальсифікованих документів.

У ТЦК видавали фіктивні медичні довідки про непридатність до служби. На підставі цих довідок чоловіків незаконно знімали з обліку.

Вартість таких "послуг" становила від 8 до 10 тисяч доларів США.

Депутата затримали під час отримання частини грошей від чергового "клієнта". Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди для впливу на прийняття рішень, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Нагадаємо, на Тернопільщині затримали чоловіка, який за 16 000 доларів "допомагав" незаконно виїхати за кордон.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
корупція депутат Тернопільська область ТЦК корупційна схема ухилення від мобілізації схема
На Тернопільщині 13-річний хлопець упав з мотоцикла і потрапив до лікарні
11 червня 2025, 13:28
На Тернопільщині у ДТП постраждали троє неповнолітніх
11 червня 2025, 12:49
У Тернополі затримали 56-річного злодія, який викрав відеокарту за 37 тисяч гривень
11 червня 2025, 12:36
Всі новини »
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
11 дітей з Херсонщини повернулися на підконтрольну Україні територію
13 червня 2025, 14:51
ДБР повідомило про підозру екснардепу у несплаті податків на понад 4 млрд грн
13 червня 2025, 14:39
Конфліктна ситуація між сусідами у Павлограді скінчилася побиттям сімейного подружжя
13 червня 2025, 14:25
На Волині дружина зарізала чоловіка під час сварки: жінці "світить" ув'язнення
13 червня 2025, 14:19
На Львівщині сільський голова дозволив приватизувати землю, призначену для будівництва дороги
13 червня 2025, 14:11
Президента НААН викрили на махінаціях із працевлаштуванням: подробиці
13 червня 2025, 14:08
Наркотики в еклерах і туалетному папері: в'язні з Полтави збували психотропи в СІЗО
13 червня 2025, 13:55
На Харківщині за ухилення від мобілізації судили чоловіка, який має відстрочку
13 червня 2025, 13:47
У Рівному 21-річний чоловік викрав авто та вчинив на ньому ДТП
13 червня 2025, 13:43
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »