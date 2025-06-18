08:15  18 червня
На Сумщині дитина впала в колодязь
07:10  18 червня
На Київщині чоловіка вбило електричним струмом під час риболовлі
05:40  18 червня
У Сумах легковик збив на "зебрі" жінку з 3-річною дитиною
UA | RU
UA | RU
18 червня 2025, 08:59

$600 за "допомогу" в ТЦК: у Тернополі затримали керівника юрфірми

18 червня 2025, 08:59
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили корупційну схему ухилення від мобілізації на Тернопільщині

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, керівник однієї з юридичних фірм запропонував військовозобов'язаному громадянину "допомогу" в оновленні його військово-облікових даних.

Окрім того, він запевнив, що "клієнт" зможе безперешкодно залишити приміщення територіального центру комплектування без отримання бойової повістки.

Свої послуги фігурант оцінив у 600 доларів. Зловмисника правоохоронці затримали під час отримання неправомірної вигоди.


На підставі зібраних доказів йому оголошено про підозру. Чоловіку світить до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про запобіжний захід. Слідство також встановлює інших осіб, які можуть бути причетні до схеми.

Нагадаємо, раніше в Кіровоградській області, викрили корупційну схему, пов’язану з ухиленням від мобілізації. До схеми були причетні генеральний директор приватної клініки у Кропивницькому, його колега — заступник керівника державної лікарні, а також військовослужбовець за контрактом і місцевий підприємець.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція Тернопіль повістка мобілізація ТЦК ухилення від мобілізації юридична фірма
У Києві затримали чоловіка, який продавав "зняття з розшуку ТЦК"
17 червня 2025, 22:41
У Тернополі працівник туристичної агенції хотів заробити на впливі на ВЛК
17 червня 2025, 14:57
На Одещині поліцейські затримали іноземця, який за 8000 доларів переправляв чоловіків до Молдови
17 червня 2025, 12:19
Всі новини »
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
На Одещині судитимуть правоохоронця, який за 15 тис. доларів "допомагав" зі списанням з військового обліку
18 червня 2025, 10:10
Окупанти атакували Дніпропетровщину FPV-дронами: пошкоджене підприємство, виникли пожежі
18 червня 2025, 09:45
Армія РФ атакувала Харківщину: троє поранених, серед них – підліток
18 червня 2025, 09:38
Трагедія в Києві: кількість загиблих у зруйнованій багатоповерхівці зросла до 18
18 червня 2025, 09:17
Вночі українська ППО приземлила 30 "шахедів" та дронів-імітаторів
18 червня 2025, 09:00
Обстріли Сумщини: двоє цивільних загинули, зруйновано житло та школу
18 червня 2025, 08:51
У Херсоні росіяни атакували "швидку", яка приїхала на виклик
18 червня 2025, 08:40
Замість реабілітації – крадіжки: на Харківщині військового засудили до 5 років ув'язнення
18 червня 2025, 08:28
На Сумщині дитина впала в колодязь
18 червня 2025, 08:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Всі публікації »
Остап Дроздов
Анна Гін
Вадим Денисенко
Всі блоги »