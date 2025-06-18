$600 за "допомогу" в ТЦК: у Тернополі затримали керівника юрфірми
Правоохоронці викрили корупційну схему ухилення від мобілізації на Тернопільщині
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За даними слідства, керівник однієї з юридичних фірм запропонував військовозобов'язаному громадянину "допомогу" в оновленні його військово-облікових даних.
Окрім того, він запевнив, що "клієнт" зможе безперешкодно залишити приміщення територіального центру комплектування без отримання бойової повістки.
Свої послуги фігурант оцінив у 600 доларів. Зловмисника правоохоронці затримали під час отримання неправомірної вигоди.
На підставі зібраних доказів йому оголошено про підозру. Чоловіку світить до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання про запобіжний захід. Слідство також встановлює інших осіб, які можуть бути причетні до схеми.
Нагадаємо, раніше в Кіровоградській області, викрили корупційну схему, пов’язану з ухиленням від мобілізації. До схеми були причетні генеральний директор приватної клініки у Кропивницькому, його колега — заступник керівника державної лікарні, а також військовослужбовець за контрактом і місцевий підприємець.